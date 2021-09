Broma a Pedrerol en ple programa: es queda de pedra

és un programa on, a part de les discussions futbolístiques, l'espectacle arriba als mateixos membres del programa. Aquest factor, sumat a l'aniversari del presentador,era una clara invitació a fer alguna cosa especial durant el directe de la passada matinada.En un moment del programa, Pedrerol, enganyat pel guió, va donar pas a un esquer sense saber que l'emissió es tallava per anar a publicitat. El fragment assegurava que el presentador català estavaEn veure l'anunci, Pedrerol no va saber com reaccionar:, preguntava als tertulians al plató en uns segons que se li feien eterns.Ràpidament, però, van fer-lo girar cap a una pantalla on va aparèixer una felicitació d'aniversari. Després d'uns segons de riure, el periodista no va perdre el fil: "A treballar, va", va dir a tot l'equip, ja més tranquil en veure que es tractava d'una broma.

