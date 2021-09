Puigneró diu que Catalunya no es pot permetre perdre l'aeroport intercontinental

El vicepresidentha avisat aquest divendres que Catalunya "no es pot permetre" perdre l'. "Hem de treballar perquè l'aeroport doni resposta al teixit empresarial d'aquí i d'arreu", ha dit, avisant que els destins on cal fer escales "perden competitivitat". "És evident que hem de lluitar per tenir un aeroport intercontinental", ha remarcat, carregant contra "els que volen un aeroport més petit, regional, i amb vols a Madrid". Aquest matí, el president Pere Aragonès ha obert la porta a deixar de banda l'ampliació del Prat. Segons Puigneró, la proposta inicial verbalitzada persobre elera "clarament invasiva", però el 2 d'agost s'hi van posar "límits". Pel vicepresident, el pacte era "prou obert" perquè quan es comencés a treballar la solució tècnica es trobessin opcions vàlides. El document definitiu del DORA es va presentar fa una setmana, i el Govern hi va donar el seu vistiplau en una reunió on va participar el Secretari de Territori,Puigneró ha defensat "el que es va acordar" amb el govern espanyol era "prou obert" perquè quan es comencessin a discutir les diversesen el pla director s'acabés decidint quina era més vàlida. El vicepresident ha dit que es parlava d'una "mínima, si pot ser zero, afectació a l'espai natural" i que en tot cas, es deixava "per més endavant" com havia de ser el projecte, per un cop s'hagués aprovat la inversió. Una inversió que havia de recollir, precisament, el DORA.En el power point d'AENA presentat el 8 de juliol, es parla de l'ampliació de la pista cap a l'est enEn el DORA definitiu, filtrat divendres passat, s'inclou una ampliació "cap a l'est", sense concreció de distància, i es diu que la proposta "està condicionada a tenir la cobertura necessària que possibiliti la seva execució materialitza en un nou Pla Director, el procés de tramitació del qual es preveu llarg per la seva dependència a diverses administracions i organismes competents, incloent la".Des de, es defensa l'acord assolit. "Si l'Estat espanyol decideix, tot d'una, per les pressions dels seus socis de Podem a Madrid, retirar la inversió, haurà de donar les explicacions de perquè ho ha fet", ha dit Puigneró. "Són excuses de mal pagador dir que les inversions no es fan com a conseqüència d'una piulada o declaracions que pot haver fet algun membre d'un espai polític", ha afegit.El 3 de setembre, en una sèrie de piulades,va demanar explicacions a AENA pel DORA, assegurant que no corresponia al "consens" assolit en el sí del Govern. El president va denunciar ahir que l'Estat volia fer "xantatge" frenant ara la inversió.

