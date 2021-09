Una actriu revela la veritable història de la foto del iot de C.Tangana

amb la imatge promocional de Yate, cançó que va publicar aquest agost.La fotografia, on se'l veia en un iot envoltat de noies famoses, va ser qualificada de "masclista" per molts usuaris.La imatge, a més a més, també va provocar les crítiques d'algunes influencers.per exemple, s'hi va posicionar en contra després que una seguidora li preguntés que en pensava. "Crec que amb això, concretament, ha caigut en un "bàsic" com molts altres artistes de reggaeton.com a sinònim d'èxit. Aquesta foto, a mi personalment, em fa MANDRA. També crec que molta gent que és aquí té un discurs a les xarxes molt diferent del que transmet aquesta foto", responia.Segons ha revelat Hiba Abouk, una de les actrius que hi apareix, la fotografia va ser totalment espontània. A més a més, ha assegurat que troba "ridícul" que la imatge generés polèmica. Aquestes han estat les seves declaracions en una entrevista a El País: "La foto no estava pensada, va sorgir: ‘va noies ens farem una foto aquí totes’. I així va ser.Què volien? Que ens poséssim un burca per a posar?"

