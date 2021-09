Salut es planteja el desplegament deen centres educatius i barris amb un índex de baixa cobertura. Ho ha explicat aquest divendres el matí la secretaria de Salut Pública,, durant la visita al punt de vacunació mòbil i sense cita que ha situat l'i el departament dea la plaça del Sortidor del barri del Poble-sec. Aquesta és una iniciativa pionera al país que té com a objectiu reduir la desigualtat en el procés de vacunació entre zones, així com arribar als grups que tenen més dificultats o són més reticents a vacunar-se. El departament estudia el desplegament d'aquests punts en places, centres comercials i espais públics de tota Catalunya.de Barcelona estan dirigits, principalment, a persones residents a la ciutat. Cabezas ha indicat que interessa immunitzar aquesta franja d'edat perquè ha omplert lesdurant la. Als punts també poden assistir-hi majors de, els quals es fa una valoració in situ sobre si compleixen amb les condicions per a poder-se vacunar amb, d'una única dosi. El grup entre 12 i 17 anys no pot assistir en aquests punts.La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona,, ha explicat que el consistori té previst desplegar cada setmana,, un punt de vacunació mòbil en. De moment, n'hi ha confirmats pel 16 de setembre a la plaça Roja de, el 17 de setembre a la rambla del, el 23 de setembre a, i el 30 de setembreTot plegat respon a l'objectiu de Salut per avançar en el procés de vacunació que s'ha alentit durant l'estiu. A Barcelona, des del juny s'ha reduït en set punts percentuals les diferències en els percentatges de vacunació, situant-se en el 23% en el conjunt de la ciutat. Actualment, segons Tarafa, undels veïns tenen una dosi i uncompta amb la pauta completa. Ara, l'objectiu és facilitar al màxim la vacunació a totes aquelles persones que encara no ho han fet, ja sigui perquè són reticents a la vacuna o perquè tenen dificultats per accedir als punts de vacunació.Per reduir la, l'Ajuntament de Barcelona ha desplegat des del maig, fins aper demanar cita per a la vacunació en sis districtes amb poca cobertura. Durant aquest període, han atès a més de. Segons informa Tarafa, el principal problema que han detectat és la dificultat tecnològica. Seguit de la barrera idiomàtica, els dubtes o pors sobre les vacunes o el fet de no tenir mòbil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor