Altres notícies que et poden interessar

Salutque no els corresponia. Tal com ha avançat El Món a RAC1, el fàrmac va ser administrat per error a un grup de gent que havia rebut una primera dosi dei, per tant, havia de repetir en la segona.L'errada es va produir al punt de vacunació massiva de Badalona el 15 d'agost. Salut és conscient que va injectar, però no sap a quines de les 34 persones que van compartir punt de vacunació en aquella franja horària. El departament defensa que es tracta d'Georgina Olivé, una de les afectades, ha explicat a RAC1 que va rebreper preguntar-li com es trobava i li van prometre una analítica per comprovar el seu nivell d'anticossos, però lamenta que "no hi ha instruccions clares" i que "el doctor no em vol fer l'analítica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor