Represaliats del procés critiquen la medalla del Parlament: «És una simple operació estètica»

i altrespel procés han fet públic aquest divendres uncriticant laque aquesta tarda els concedirà la presidenta de la cambra,. Consideren que és un reconeixement "simbòlic", "buit de contingut" i una "simple operació estètica" i per això exigeixen un "reconeixement que vagi més enllà" i que es tradueixi en "accions polítiques reals".Concretament, volen que laes retiri de totes lescontra independentistes i dissidents polítics i deixi de ser "còmplice" de la repressió de l'Estat, i també canvis de fons al, amb nous mecanismes de control alsi la fi de la "connivència amb grups feixistes dins del cos". A l'espera de rebre més adhesions, uns 70 represaliats recollits en més de 10 grups de suport subscriuen el comunicat.Els signants recorden que hi hapel procés i per això reclamen l'amnistia i poder exercir el dret a l'autodeterminació. En aquest sentit, donen suport a les víctimes de la repressió "siguin quines siguin les seves formes de lluita i la postura respecte al reconeixement institucional" que suposa la Medalla d'Honor del Parlament. També reclamen fer que "la repressió surti molt cara" i bastir una coordinació antirepressiva que superi la "reacció merament judicial" i passi a l'ofensiva i a la proposta política.Elatorgarà la Medalla d'Honor en categoria d'or a les "víctimes de la repressió" en la "causa general" contra l'independentisme. Es reconeix així el "dolor sofert" per les persones "perseguides" per l'Estat "arran de l'1-O" i per defensar, al carrer i a les urnes, la voluntat d'autodeterminació. La mesa va aprovar la decisió durant la reunió de la setmana passada a Tornabous (Urgell), a proposta de Borràs. La presidenta de la cambra ha explicat que la Medalla es dipositarà al, després de l'entrega que se celebrarà en la cerimònia del 10 de setembre al Parlament.

