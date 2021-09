Aragonès obre la porta a deixar de banda l'ampliació de l'aeroport

Contra l'escepticisme de Junts sobre la taula de diàleg

El president de la Generalitat,, ha obert la porta a un canvi de rumb en la gestió de l'ampliació del Prat. En una entrevista a, on ha reiterat la necessitat "del traspàs de la gestió de les infraestructures aeroportuàries", Aragonès ha afirmat que"a l'única proposta que ha fet Aena, que és la d'ampliar". Aquest nou escenari no descarta, però, que es pugui produir aquesta ampliació de la infraestructura. Segons el president del Govern,, per la falta de concreció en el pla per ampliar el Prat.perquè no es compleixin els compromisos. Només cal veure com funciona Renfe", ha afirmat Aragonès. Un dels elements més conflictius en el trencament del pacte entre les dues administracions han estat les piulades del president català, que ell mateix descarta com a detonant del trencament de les relacions. A més, assegura que "cap membre del seu Govern participaria en la manifestació" del 19 de setembre, convocada contra l'ampliació del Prat.El president de la Generalitat r eclama no acceptar que les infraestructures catalanes "es gestionin des de la distància" arran de les friccions generades per l'aeroport. Abordat sobre si aquestes col·lisions afectaran la taula de diàleg, Aragonès ha evitat afirmar-ho a diferència del vicepresident, que ahir va descartar que "la pogués condicionar".El president de la Generalitatsobre la taula de diàleg i descarta donar validesa a les paraules de l'expresidentsobre "el descarrilament" de la situació independentista actual. "Aquí no ha descarrilat res. Els projectes i les grans paraules han de conduir en fets. Si algú creu que hi ha una via alternativa que l'expliqui i la concreti", ha reblat.Fins i tot ha anat més enllà:No és una crítica, ells ho diuen molt clar". En un principi, però, el president de la Generalitat ha volgut deixar clar que "el vicepresident i els membres del Govern" tenen tota la seva confiança, en la gestió passada per ampliar l'aeroport.Aragonès augura que". El president de la Generalitat també ha revelat que el pròxim dimarts es decidirà quins seran els membres del Govern que participaran en aquesta mesa de negociació amb l'Estat. Tot i això, afirma que el dia concret se sabrà en els pròxims dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor