Els roncs d'un veí de Sant Feliu de Guixols mobilitzen els Bombers

van mobilitzar aquest dimarts una dotació de Bombers, que es va desplaçar fins i tot al seu domicili, segons explica el Diari de Girona. Un veí va alertar Emergències.Els fets van passar a quarts de vuit del matí. Un home que caminava per la plaça Girona va trucar els Bombers després de sentir el soroll d’un home que li va semblar que s’ofegava i no obria la porta. En veure que no agafava el telèfon,La seva sorpresa va ser quan arribar al domicili i es van adonar que el soroll no era de cap ofec sinó que provenia d’un home que dormia plàcidament. Tot va quedar en un. Divertit, això sí.

