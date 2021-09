Albert Rivera i Toni Cantó impartiran un màster sobre lideratge polític

L'expresident de Ciutadans,, i l'actual membre del PP i abans també de la formació taronja,, s'han retrobat per impartir junts un. En concret, és el màster de postgrau de Lideratge i Management Polític al centre universitaride Madrid. Rivera, que dirigeix els estudis, ha fitxat Cantó.Cantó, que després de les últimes eleccions madrilenyes va ser col·locat peral capdavant de l', és un dels trenta experts que l'exlíder de ciutadans ha triat per aquest curs sobre com ser un líder polític. A Cantó i Rivera els acompanyaran d'altres com l'escriptor, l'opositor veneçolào l'expresident colombià Álvaro Uribe.A més, el ventall de polítics del PP no s'atura amb Cantó, sinó que també hi intervindran d'altres com. Per la banca de Ciutadans, també hi haurà

