Una moneda al congelador: el brillant truc que has de descobrir

La NASA te está buscando campeón pic.twitter.com/VjBpZ6CaQ1 — Google Bizarro (@google_bizarro) September 7, 2021

Unha revelat la manera de saber si elha estat en funcionament o no després de passar unes hores o dies fora de casa. El truc és col·locar unasobre un, en una, i deixar que es congeli.Si quan es torna a obrir el congelador la moneda estào està congelada peròdel glaçó, vol dir que en algun moment l'aparell ha deixat de funcionar. Tot això, segons explica l'usuari en una conversa de, ho feia des de "l'època dels talls de llum", perquè viatja molt i si la llum es tallava dos dies, no se n'adonava.A més, el mateix usuari explica que ho feia per saber si elsque hi havia dins el congelador estaven en bon estat o calia tirar-los. La publicació ha estat tot un èxit i ja sobrepassa els més de, els més dea Twitter i milers de comentaris sorpresos pel truc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor