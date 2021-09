Aena no veu cap alternativa a ampliar l'aeroport per La Ricarda

Presentació d'AENA amb la previsió d'una inversió concreta per a l'ampliació de la pista del Prat cap a l'est Foto: Aena

Aenamitjançant l'extensió de la pista curta pel costat de la Ricarda, tal com han explicat fonts de l'empresa durant una trobada informativa. Les mateixes fonts s'han mostrat contundents amb la possibilitat d'enlairar avions per la pista llarga -cosa que la normativa actual ja contempla- per: "No volem tornar a les pistes independents".Així, els representants de l'empresa assegura que "després d'analitzar les alternatives, l'única que complia els objectius que buscàvem era l'ampliació de la pista curta", iHan detallat que l'objectiu d'aquesta ampliació era doble: d'una banda permetre que l'aeroport tingués "les infraestructures suficients per ser un hub intercontinental", i de l'altra, "mantenir l'ús de pistes segregat per minimitzar el soroll a l'entorn".La presentació sobre l'ampliació del Prat que Aena va fer a la mesa tècnica del 8 de juliol ja, segons es pot comprovar en la documentació publicada aquest dijous per la companyia. Posteriorment, es preveia l'elaboració del nou pla Director i s'especificava que caldria fer "" per "l'afectació a la Xarxa Natura 2000".Des d'un primer moment, l'ampliació de la pista comptava també amb la construcció d', per tal d'assolir les 90 operacions per hora. Segons han apuntat fonts coneixedores, l'acord del 2 d'agost va ser verbal i no escrit.

