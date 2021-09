Comentari racista a RTVE: «Aquest és més negre que el vestit»

Atención al momento “micro abierto” que se acaba de producir en el programa Estudio Estadio con un comentario sobre #Camavinga : “este tío es más negro que el traje”. #RealMadrid #estudioestadio8s pic.twitter.com/rd4a6OnYQb — Alberto Martín (@_alberto_martin) September 8, 2021

“Este tío es más negro que el traje”



Se cuela un comentario racista de una periodista de Radio Marca y TVE durante la presentación de Camavinga. Que gravísimos problemas tenemos en nuestros medios de comunicación…



pic.twitter.com/p64htpdZuX — CangurSediciós 🇨🇺🇵🇸🔻🦘 ANTIFA (@CangurSedicios) September 9, 2021

No és el primer cop que ase li escapa unper deixar-se un. Ara, però, les paraules que s'han escapat i que no havien d'escoltar-se en pantalla són. Tot plegat ha passat al programa Estudio Estadio de Teledeporte.Durant la presentació d'com a nou jugador del, i enmig de les declaracions del centrecampista francès, una veu de fons fa el següent comentari: "-vestit en català-", en referència a la vestimenta amb americana negra del nou fitxatge deLes declaracions han generat tota mena de crítiques a les xarxes socials, centrades a denunciar elsdels mitjans de comunicació públics i de la gent que hi participa, a més de recordar que no és la primera vegada que passa a l'emissora pública de l'Estat.De fet, molts d'aquests episodis han acabat amb, i amb el programa-una mena d'espai de defensor de l'audiència- havent de rectificar i demanar disculpes.

