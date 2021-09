Sorprenent pronòstic d'Oriol Mitjà: possible data per a la fi de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Oriol Mitjà s'ha atrevit a apuntar cap a on va la pandèmia del coronavirus a Catalunya. El pronòstic és força positiu, ja que segons l'epidemiòleg,que arribaria a finals de tardor d'aquest any. És a dir, abans que acabi l'any 2021.El cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de Can Ruti ha alertat en un fil a Twitter que abans, però, tal com ha va assegurar en una entrevista a El Món a RAC1 aquesta mateixa setmana. Això sí, l'investigador afirma quea les anteriors ja que la vacunació massiva farà que sigui molt més lleu.Amb tot, Mitjà sosté que "no hi haurà immunitat de ramat ni podrem eradicar la Covid" per les mutacions que "incrementen la transmissió i redueixen l'eficàcia de la vacuna". Així, aposta per. De moment, creu que es poden reobrir sectors com el de l'oci nocturn però amb mesures com la mascareta, ventilació, mesuradors de CO2 i passaport Covid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor