La surrealista proposta de Leticia Sabater a Valtònyc

EN QUINA REALITAT PARAL·LELA VIVIM? HAGUÉS ESTAT ÈPIC pic.twitter.com/M3hxqjs0Ez — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) September 9, 2021

Propostaal raper mallorquí. L'artista, ara exiliat a, ha rebut un missatge per Instagram en quèli pregunta per la seva disposició a fer una col·laboració musical junts. "Estic preparant un temazo de electrohouse, estil les Pepas de, i m'agradaria saber si t'agradaria fer la col·laboració amb mi", escriu la catalana.Valtònyc, atònit i "encantat de saludar-la", li respon que ara mateix està estudiant i treballant, que, i que de fet, l'ha deixat un temps apartada. "Gràcies per l'oferta,i a veure si més endavant es pot fer". El raper conclou amb un missatge hospitalari: "Si algun dia passes per Bèlgica, estaré encantat de rebre't; una abraçada", conclou.En el tuit on publica el missatge enviat per Leticia Sabater, Valtònyc es pregunta si "vivim en una" i reconeix que hagués estatque la col·laboració musical entre els dos s'haguera produït.

