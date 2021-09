Un jutge obre diligències contra Illa per les presumptes mascaretes defectuoses

Altres notícies que et poden interessar

Elha obert diligències prèvies contra l'exministre espanyol de Sanitatper la querella que va presentar la(CESM) per l'ús dedurant els primers moments de la pandèmia.Segons informa CESM, la interlocutòria del jutge assenyala que s'han d'incoarcontra Illa per presumpte, per la qual cosa exigeix que es traslladi al ministeri fiscal perquè informi sobre la competència d'aquest òrgan o la deltenint en compte el caràcter d'aforat del querellat.A més a més, en cas que aquest òrgan resultés competent, haurà d'informar sobre la pertinència de l'admissió a tràmit de la. Per ara, la CESM es manté en espera de l'informe del fiscal, que també es traslladarà al sindicat perquè posteriorment pugui presentarabans que el jutge adopti una decisió sobre la causa. No obstant això, ha acollit amb satisfacció la notícia.Aquesta decisió es produeix després que l'CESM va presentar una querella per la gestió de lesque es van distribuir entre els professionals sanitaris i que no van impedir contagis entre els mateixos professionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor