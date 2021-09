Els conductors de patinet hauran de portar casc per poder circular

La nova llei de trànsit obligarà els conductors de patinets elèctrics a fer servir un casc de protecció, segons han pactat PSOE, PP, PNB i Ciutadans aquest dijous a la comissió d'Interior del Congrés. La llei entrarà en vigor a l'octubre si els grups parlamentaris la tiren endavant.Una altra novetat és que augmentarà la sanció per conduir "agafant el mòbil amb una mà", una acció per la qual es perdran sis punts en lloc dels tres que es detrauen ara. A més, es perfila suprimir la possibilitat que turismes i motocicletes superin en 20 quilòmetres per horaels, a les carreteres convencionals.Aquesta última modificació, segons el projecte de, és l'últim aspecte que queda perquè els límits de velocitat a les carreteres convencionals a Espanya s'adeqüin als que estableix la Unió Europea.Una altra novetat que preveu la nova llei de trànsit és un enduriment de les mesures per usar un radar. Amb la nova norma, ja no només serà sancionable utilitzar un, sinó que es perdran tres punts del carnet simplement per portar-lo al cotxe.

