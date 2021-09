visites són gratuïtes però s'han de reservar a través del web benvingutsapages.cat. L'oferta del 2 i 3 d’octubre es complementa amb la participació de restaurants, que treballen amb productes de proximitat, allotjaments rurals i activitats complementàries. A més, és una oportunitat única per omplir el rebost comprant directament a pagesos i productors. Totes les. L'oferta del 2 i 3 d’octubre es complementa amb la participació de restaurants, que treballen amb productes de proximitat, allotjaments rurals i activitats complementàries. A més, és una oportunitat única percomprant directament a pagesos i productors.

La pandèmia ens ha fet valorar més que mai el. Però, què i qui hi ha al darrera de la vedella i el poltre de muntanya, dels formatges, de la mel, de l'oli d'oliva...? Benvinguts a Pagès recupera la presencialitat després d'un any d'absència i ho farà el cap de setmana delEn què consisteix? És un cap de setmana en què més de 150 explotacions de tot Catalunya obren les portes per ensenyar al públic les granges, els cultius, els obradors, els ramats, les barques i les pastures. Una oportunitat per conèixer o redescobrir on neix tot allò que mengem i, sobretot, fer-ho de primera mà amb les persones que ho fan possible. "És una experiència en majúscules", assegura, director de. "Poder entrar a les explotacions, trepitjar la terra, conèixer els pagesos i descobrir com produeixen els aliments és una oportunitat única", afegeix.





Una gran diversitat de propostes

Visites gratuïtes però amb reserva obligatòria

Les més de 150 explotacions que obriran les portes el 2 i 3 d'octubre són de la pràctica. A més, representen ladel sector primari català. Els visitants, per exemple, podran endinsar-se al, a la Segarra, en què veuran en primera persona com es treballa un cultiu ecològic d'arbres fruiters, hortalisses, herbes aromàtiques i arbres de bosc.A la zona del Montseny, una proposta interessant és el, un projecte per posar en valor un dels fruits més tradicionals de la zona. Més al nord, en ple Ripollès,és una explotació ramadera ecològica de vaques, eugues i cabres –i també de la trumfa de la Vall de Camprodon- amb una aula d'entorn rural molt pensada per als més petits de la casa.A l'altre extrem del Pirineu, a l'Alta Ribagorça,mostra com funciona una explotació que produeix 125.000 alevins d'aquest mol·lusc tan típic de la gastronomia de Ponent. Baixant a la plana de Lleida, laés un jove projecte nascut en plena pandèmia per omplir el rebost de les famílies dels millors productes d'horta. Al Delta de l'Ebre, per la seva banda, elpermet descobrir el cultiu d'aquest producte tan típic d'aquest territori."La pandèmia ha accentuat una tendència dels darrers anys: s'ha pres consciència que el sector primari és essencial", assenyala Ramon Sentmartí. L'emergència climàtica també posa en valor la producció local de qualitat i sostenible. "És en aquest context que hi ha més interès que mai en conèixer els nostres productors", destaca el director de Prodeca, l'empresa pública de la Generalitat organitzadora de Benvinguts a Pagès.Les places per participar a Benvinguts a Pagès són limitades i lesa través de la pàgina web benvingutsapages.cat , que funciona com a central de reserves, per complir amb els protocols per fer front a la situació de pandèmia.A més, es respectaran lesvigents en cada moment en què destaquen les visites en grups d’un màxim de deu persones, l’ús de la mascareta, el rentat de mans i la distància de seguretat durant les visites.Tradicionalment, elha estat el predominant. Tot i això, s'adreça a tots els públics en general i també específicament als, alsi a aquelles persones que volen aprofitar l'esdeveniment per fer compra directa.