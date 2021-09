Yolanda Díaz presumeix que ha treballat «en silenci» per aturar el projecte del Prat

La vicepresidenta del govern espanyol,, ha mostrat la seva satisfacció per l'anunci de la Moncloa sobre l'aturada de l'ampliació del Prat. En una roda de premsa aquest dijous des de La Ricarda, la ministra ha explicat que va traslladar "en silenci" al president espanyol,, la discrepància i la voluntat "de treballar" per aturar la inversió a l'aeroport, que la considera com un projecte "depredador i invasiu". L'alcaldessa de Barcelona,, també s'ha sumat a les paraules de Díaz celebrant la "victòria" del conjunt de la ciutadania i del "sentit comú".La visita a La Ricarda de la mà dreta de Pedro Sánchez s'ha produït l'endemà que l'Estat anunciés la suspensió de la inversió deper la manca de consens dins l'executiu català. Paral·lelament, Díaz ha reiterat la seva satisfacció per l'aturada del projecte i ha reivindicat que el "repte" és treballar per "transformar l'actual model econòmic". Segons Díaz, en tot moment ha volgutperquè "allunya a la gent" i "no aporta res positiu". Alhora, ha indicat que un projecte d'aquestes magnituds no s'impulsaria si els càrrecs públics "trepitgessin i toquessin" més el territori.Díaz ha recordat que l’ampliació anava "en contra" dels compromisos assolits per l’Estat amb la Comissió Europea per rebrei ha fet una crida a treballar "des de ja" per un futur "més verd i sostenible". Per últim, Colau ha assegurat que no es pot demanar corresponsabilitat a la ciutadania per combatre l’emergència climàtica i després presentar projectes "desastrosos" amb el territori i la seva preservació., alcalde del Prat de Llobregat, ha insistit que, tot i l’aturada de l’ampliació, cal ser "prudents" i ha emplaçat el govern espanyol a "incrementar la protecció de la Ricarda i aplicar les mesures correctores de l’anterior ampliació".

