Un total de 15.000 persones rebran a Catalunya unacontra la Covid en els pròxims dies, després que ho aprovés el Ministeri de Sanitat aquesta setmana. Només la rebran, però, els que tenen un risc elevat de patir una resposta immune inadequada a la pauta convencional de vacunació.Els pacients trasplantats d'un òrgan sòlid i els trasplantats de progenitors hematopoèsics. També les persones en tractament amb fàrmacs anti-CD20 -com ara rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, tositumomab i ibritumomab. A més, rebran la tercera dosi els que pateixen la malaltia d'empelt contra l'hoste i els que segueixin un tractament immunodepressor.La que se'ls va administrar el primer cop: la de Pfizer o la de Moderna.Almenys hauran de passar 28 dies des de la segona dosi.Segons Sanitat, aquesta tercera dosi no és un reforç per reforçar la protecció dels vacunats, sinó una dosi addicional necessària perquè aquestes persones puguin completar la seva pauta vacunal i generar una resposta immune duradora.De moment els més grans de 65 anys, que en altres països reben una punxada de reforç, queden fora d'aquesta tercera dosi. Sanitat reconeix que és "molt probable" que sigui necessari que rebin una "dosi de record", però considera que amb les dades actuals la vacuna amb dues dosis és efectiva per prevenir la malaltia greu i la mort.

