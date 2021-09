Alerta de tempestes: vuit comarques en perill alt d'inundacions aquesta tarda

🔴 Previsió de pluges intenses ⛈ aquesta tarda sobretot a la #catalunyacentral i comarques del prelitoral central



Els xàfecs poden estar acompanyats de tempesta 🌩, calamarsa i pedra#ProteccioCivil manté en prealerta el pla #INUNCAT pic.twitter.com/3oo5IMmMVJ — Protecció civil (@emergenciescat) September 9, 2021

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'Avís de Situació Meteorològica de Perill per Intensitat de Pluja. pic.twitter.com/tzSBc4wReO — Meteocat (@meteocat) September 9, 2021

Protecció Civil ha activat la fase de Prealerta del, l'INUNCAT, per previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia i aquesta tarda en zones de muntanya del Pirineu i Prepirineu oriental, de la Catalunya Central i del prelitoral.Segons el(SMC), la precipitació serà especialment forta a primera hora de la tarda als punts avisats i anirà localment acompanyada de. La quantitat de precipitació acumulada serà localment abundant (fins a 50 mm en 24 hores). Vuit comarques es troben en situació de perill alt per intensitat de pluja.Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil s'haa recomanat a la ciutadania molta precaució en laper les zones que es puguin veure afectades per les fortes pluges, i també en lesAixí, sostenen, que cal, i no creuar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen les intensitats i acumulacions més importants.

