Junts insta ERC a coordinar-se per fer caure el govern espanyol

"Ha arribat el moment que ningú tiri pilotes fora. Quan un govern de l'Estat trenca una inversió de 1.700 milions d'euros, no està justificat que seguim parlant de donar estabilitat", ha dit Jordi Sànchez, secretari general de Junts per Catalunya, en una roda de premsa aquest dijous al matí des de Brussel·les.



El dirigent de Junts ha explicat que el seu grup parlamentari ha demanat una reunió "el més aviat possible" al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per abordar de manera "coordinada" l'acció política davant un "incompliment enormement transcendent". "Ja n'hi ha prou de lamentar-nos d'aquestes actituds. Tenim 23 escons que són imprescindibles per garantir una majoria governamental a l'Estat", ha indicat Sànchez.

Tres compromisos de partit

L'anunci de la suspensió de l'va ser rebuda com un "ensurt" a la convenció de Junts, ha explicat Sànchez, qui ha considerat que el govern espanyol "dilapida la credibilitat sobre qualsevol actitud d'acord i diàleg". El líder de Junts ha dit que l'aturada del projecte és una "" dels compromisos de l'Estat en "subsanar" elque pateix Catalunya. De totes maneres, ha demanat a la Moncloa que "reconsideri" la decisió i s'ha compromès que la Generalitat "es torni a plantejar la necessitat d'avançar en l'ampliació del Prat".Sànchez també ha evidenciat, a qui ha acusat de tenir actituds "poc explicables". En aquest sentit, Junts va manifestar a Pere Aragonès la "sorpresa" per algunes declaracions dels republicans i ha lamentat que la inversió de 1.700 milions d'euros "no pot quedar suspesa per piulades desafortunades, actituds impopulars o afirmacions populistes d'algunes persones vinculades a ERC". De totes maneres, el líder de Junts ha dit que "manté la plena confiança amb els republicans".En la primera part de la roda de premsa, el president del grup parlamentari de Junts,, ha explicat que la convenció de Junts a Brussel·les ha acordat "establir tres compromisos com a partit" que s'abordaran durant aquest mandat i que han de servir "per avançar en la construcció d'un Estat propi". En aquest sentit, s'han compromès a "treballar desacomplexadament per la independència, actuar com un partit de govern seriós i defensar un model de país de progrés i sobirà". "Ens pertoca ser la", ha defensat Batet.

