Els talibans prohibeixen que les dones facin esport: «No és necessari»

Elshan anunciat que lesno podran fer. El sotscap de la comissió cultural del grup radical,, que governa l'Afganistan ha assegurat que "no és necessari" i que "l'islam no permet que les dones siguin vistes així", amb el rostre i el cos descobert."És l'era dels mitjans, hi haurà fotos i vídeos i després la gent ho veurà. L'islam i l'Afganistan no permeten que les dones juguin al criquet o practiquin esports en què quedin exposades", ha afirmat el dirigent del grup islamista.L'anunci amenaça també la, que tenia prevista una trobada a Austràlia del torneig internacional d'aquesta disciplina, una competició que requereix que les dotze seleccions nacionals que hi participen també tinguin una selecció femenina.L'arribada dels talibans al poder a l'Afganistan va terroritzar les dones del país, ja que en l'anterior etapa en què aquest grup va governar -del 1996 al 2001- va limitar la seva llibertat en tots els camps de la vida. Les dones no podien estudiar, treballar ni prendre decisions sense el vistiplau del marit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor