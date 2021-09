Jornada laboral de quatre dies amb una rebaixa salarial del 6,5%: la proposta de Desigual als treballadors

Desigual ha proposat als treballadors una jornada laboral. El nou format implicarà també una reducció salarial associada a l'ajustament d'hores. La companyia proposa que aquesta reducció sigui compartida i per tant, l'empresa assumeixi un 50% de la diferència. D'aquesta manera,. La implementació d'aquesta jornada estarà sotmesa a la votació dels empleats i. En total, 502 persones es podrien veure afectades amb una reducció de la seva jornada laboral en cinc hores, de les 39,5 hores actuals a 34,5 hores setmanals.L'empresa ha obert unperquè els empleats puguin resoldre tots els dubtes abans de la votació, prevista per al pròxim 7 d'octubre. Durant aquestes setmanes, els empleats podran participar en una prova pilot.L'empresa assegura que l'objectiu d'aquesta iniciativa ésEl fundador de la companyia, Thomas Meyer, va anunciar la proposta en una presentació organitzada aquest dimecres a les oficines centrals de la companyia.La iniciativa forma part d'un pla més ampli per oferir nous models de feina i conciliació i que també passa per implementarper les especificitats dels seus llocs de feina. L'estratègia passa també per enfortir el servei a botigues i centres logístics.

