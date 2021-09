Piqué sorprèn amb el veritable significat darrere de totes les seves selfies

Les decisions empresarials del'han dut a un nivell totalment diferencial de la majoria de jugadors de futbol. Després d'associar-se amben la compra d'una plaça per a la creació d'un equip de competició del videojoc League of Legends, el central i capità blaugrana ha revelat. En un primer moment semblava que ho feia "per passar-ho bé", però avui ha explicat quin era el secret.A través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials,durant setmanes a Instagram eren part d'una estratègia de màrqueting per vendre una sèrie d'NFT's. Tots ells estaran disponibles a la botiga en línia de. Però, que és aquesta tecnologia de la qual Piqué en podrà treure un benefici?, formen part d'una tecnologia basada en blockchain que garanteix l'autenticitat d'un arxiu en format digital com una obra d'art, així com qui és el seu propietari. Diverses d'aquestes peces s'han venut per centenars de milers de dòlars en subastes en els últims mesos.

