Dos anys de presó per extorsionar fins al suïcidi un jove de revelar que era gai

Un home ha estata dos anys i mig de presó perun jove de la Corunya amb revelar a la seva família que era gai, fins que es va suïcidar, segons informa eldiario.es.Els fets van passar el 2019, quan el condemnat va conèixer la seva víctima mitjançant una aplicació de contactes i va començar a exigir-li diners a canvi de no comunicar l'orientació sexual a la seva família. "Tu vols que m'oblidi de tu i no li digui a ningú que ets gai? Ho faré córrer a tota", va advertir-li.El jove va pagar cent euros a l'agressor, però després es va quedar sense diners i va advertir-li que s'anava a llevar la vida. "Si no et parlo més, m'hauré matat. No aguanto més", va escriure, missatge al qual el condemnat va respondre que no esperaria per rebre els diners.El jove es va suïcidar dies després que comencés l'extorsió, llançant-se per la finestra de casa de matinada. Segons la sentència, ho va fer empès "per la desesperació i l'angoixa". L'assetjador va continuar enviant-li missatges quan ja era mort. "M'encarregaré d'amargar la teva vida", li va dir.

