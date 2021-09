Crític un nen de quatre anys en ofegar-se en una piscina d’un casal d’estiu

Una l’hospital de lade Barcelona després d’haver caigut a una piscina del, al Pla d’Urgell. Els fets han passat aquest dimecres poc abans de la una de la tarda en un casal d’estiu gestionat per la companyia Quàlia.Els monitors no s’han adonat que el petit tenia problemes dins de l’aigua, ja que. Segons explica Segre, un cop alertats de la situació, s’ha tret el nen i un socorrista li ha practicat maniobres de reanimació durant una estona.Fins al lloc dels fets hi han arribati un helicòpter, que ha traslladat el nen a Barcelona. També s’han activat patrulles dels Mossos.

