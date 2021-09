El president d'AENA diu que la inversió al Prat queda en suspens fins d'aquí a 5 anys

Sorpresa per la reacció d'Aragonès

ha advertit aquest dijous queés una "oportunitat perduda" que, en tot cas, es podria intentar reprendre, quan es faci un nou pla d'inversions de l'empresa aeroportuària. "En els propers 5 anys s'invertiran 1.500 milions per consolidar el hub intercontinental a Madrid i la inversió al Prat queda en suspens fins que s'obri una nova oportunitat reguladora", ha dit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.Segons ell, si llavors les circumstàncies a Catalunya són "més propícies" se'n pot "tornar a parlar". Lucena també ha avisat que se sabia "des del principi" que l'ampliació tenia unaLucena ha defensat com "extraordinari" el projecte acordat el 2 d'agost entre el g. Segons ha explicat, donava "resposta a una reivindicació històrica" de part de la societat catalana."Estic molt decebut, no poder fer la inversió és una llàstima per Barcelona, Catalunya, Espanya i, evidentment, també per a AENA", ha dit el president de la companyia aeroportuària.Lucena ha assegurat que el pacte s'ha trencat perquè "no generava consens en el sí del Govern". Amb tot, ha negat que, malgrat les declaracions de la vicepresidenta, també provoqués divisions a l'executiu espanyol. En aquest sentit, el president d'AENA ha dit que la inversió estava "avalada" pel president espanyol, cosa que, segons ell, "no ha passat a Catalunya, on ha estat a la inversa" i el president ha fet declaracions dubtant del projecte.El president d'AENA ha assegurat que la reunió de divendres passat sobre el DORA simplement havia de "beneir el que s'havia acordat el 2 d'agost", i que així ho va fer el representant de la Generalitat que hi va anar. Lucena ha admès "sorpresa" per la reacció del president Pere Aragonès, que considera que mostra que el Govern "no té un posicionament madur" sobre l'aeroport."Sabíem des del principi que (el projecte) tenia una afectació mediambiental en una, que sempre vam dir que intentaríem minimitzar i que es compensaria seguint la legislació europea i espanyola. Aquest era l'acord", ha reiterat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor