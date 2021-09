La Moncloa desvincula la taula de diàleg de la decisió sobre el Prat

Eldesvincula la celebració de ladel trencament de l'acord per a la inversió de 1.700 milions d'euros a l'. La mesa de negociació entre els executius català i espanyol està prevista per finals de la setmana que ve, dies després de laFonts desostenen que l'executiu segueix treballant amb la hipòtesi de celebrar-la en la data prevista, tot i que es mantenen encaraimportants: les matèries que s'hi ha d'abordar i la composició de la delegació. Les mateixes fonts apunten -com ha fet la ministra de Transports,- que el projecte d'ampliació és primordial per al desenvolupament econòmic de Catalunya i l'Estat, i no tanquen la porta a reobrir les converses quan" la posició de la Generalitat.El govern espanyol atribueix el trencament al fet que el projecte. La decisió de suspendre la inversió s'hauria precipitat després que aquest dimecresapuntés serà present a laconvocada pel 19 de setembre en contra de l'ampliació, i que hi podrien assistir consellers d'aquesta formació.L'executiu espanyol sosté que no pot incloure la inversió de 1.700 milions d'euros alfins que existeixi un suport clar de la Generalitat. Els, apunten, no se'n van a cap banda. En aquest sentit insisteixen que consideren la inversió prioritària per al desenvolupament econòmic de Catalunya i de l'Estat, però no pot tirar endavant sense consens.Pel que fa a les crítiques de les formacions independentistes a la decisió de suspendre la inversió, fonts de l'executiu apunten que d'aquí a poc temps es podrien publicar lesdels grups de treball on queda palès, asseguren, que és el Govern qui ha anat canviant de posició.

