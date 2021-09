Aragonès acusa la Moncloa de practicar un «xantatge» amb l'aeroport i Puigneró hi veu «deslleialtat»

Reaccions dispars al món econòmic

Reacció immediata deldesprés de la paralització de l'per part del govern espanyol. El primer a comparèixer ha estati posteriorments'ha pronunciat a través de Twitter. El vicepresident de la Generalitat ha comparegut des de Brussel·les per valorar en nom de Junts l'anunci del govern espanyol sobre la suspensió del projecte d', comunicada també aquesta tarda en una roda de premsa de la ministra de Transports,. El vicepresident ha lamentat que el govern espanyol siguii l'ha acusat de "no complir els acords". Ha manifestat "sorpresa" i "enuig" davant la decisió de la Moncloa.Puigneró ha defensat que el projecte "representava una gran inversió pel país i pel progrés de Catalunya", alhora, ha dit que "convertia el Prat en uni permetia conservar l'espai natural de la Ricarda". Ha carregat contra els sectors que han fet "manifestacions evitables" i els ha acusat de "populistes". En tot cas, ha dit, "cadascú ha de valorar el que ha fet"."", ha lamentat Puigneró, qui ha defensat que"continuarà treballant perquè les infraestructures estiguin a l'altura del futur immediat de Catalunya".El vicepresident ha volgut desmarcar el debat de l'ampliació del Prat de laentre Estat-Catalunya: "No està en el marc de la mesa. Allà parlarem de sobirania i de conflicte polític". Puigneró ha rebut la notícia des de, on es troba des d'ahir dimarts, en les jornades de treball de Junts amb els, entre altres figures destacades.Per altra banda, el president de la Generalitat creu que es comprova que Aena i el govern espanyol només estaven disposats a tirar endavant l'ampliació "i sense escoltar ni el territori ni el Govern". A més, assegura que tot plegat ha estat una "que mai ha tingut voluntat d'invertir a Catalunya ni de fer del Prat un hub internacional".Aragonès explica que des del Govern han insistit en "treballar des del" i que el fet de seguir "criteris mediambientals" ha fet retirar-se del projecte l'executiu espanyol i Aena. El president català torna a cridar "ali al consens i contra la imposició". A més, Aragonès creu que els fets d'aquest dimecres ratifiquen la idea que "és imprescindible que Catalunya gestioni els seus aeroports i que pugui". "No podem continuar acceptant aquest", ha finalitzat.Al seu torn,ha manifestat el seu posicionament com a partit a través de Twitter. Els republicans creuen que "es demostra que la inversió per reformar l'aeroport era uni una evidència més que el govern espanyol està als antípodes dels consensos del país". A més, ERC demana poderEl món econòmic ha tingut diversos posicionaments davant la decisió. La presidenta de la, ha afirmat tenir la sensació que el govern espanyol només busca "una mesura de pressió".No obstant això, ha dit que no li estranyaria gens que l'Executiu espanyol prengués aquesta decisió de formaperquè no seria la primera que s'ha vist, ha sostingut en unes declaracions en TV3 "Ens semblava una bona oportunitat per adequar l'aeroport a aquestdes de la Cambra", ha afegit.Al seu torn, el president de, ha reclamat al Govern i a l'executiu espanyol "responsabilitat" per trobar una solució que permeti mantenir la inversió prevista. Segons Cañete, cal "per no perdre la inversió en infraestructures i per tenir un 'hub' internacional". "Seria un gran problema per al país no tenir un aeroport que permeti la connectivitat", ha advertit.Davant del nou escenari, la patronal ha demanat una" amb els governs i els agents socials per "buscar una nova via" que permeti ampliar una infraestructura "tan necessària per a la competitivitat del país". Cañete ha recordat, en aquest sentit, que l'aeroport és "un dels, ocupació i futur de Barcelona, Catalunya, Espanya i tota la regió euromediterrània".

