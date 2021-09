El Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salutuna tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus a pacients amb determinades inmunosupressions, trasplantats d'òrgan sòlid i medul·la òssia i pacients amb alguns tractaments oncològics. Aquest fet afectaLa ministra de Sanitat,ha assenyalat en la roda de premsa posterior al Consell que "estem parlant d'una dosi addicional. Es tractaria de completar per intentarque confereix la vacunació normal" a la resta de la població.Aquesta dosi pot ser administrada des de demà per les comunitats autònomes, que "", segueix en marxa l'avaluació d'altres col·lectius i continuaran la revisió de l'evidència dels beneficis que una dosi addicional pot aportar en altres situacions d'immunodepressió. "Farem una avaluació constant i periòdica", i, si s'escau, "".No obstant, les dues entitats han assenyalat que,que donin suport l'administració d'una dosi de record en la població general. A més, han recalcat que encara no es disposa d'una vacuna amb la indicació de dosi de record en la seva fitxa tècnica.

