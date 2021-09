El meu primer «'maricón' de merda, et rebentarem»

Pere Mercader

«Per primer cop, aquest diumenge, m'han dit "maricón de merda, et rebentarem". Fins ara, als meus 32 anys havia tingut sort i mai m'havien dit que em rebentarien en aquest context. Res més enllà de les típiques desventures de qualsevol homosexual en aquesta societat tolerant i democràtica:, per maricón, grassonet i així una mica "cultural" i no més d'una desena d'per anar agafat de la mà pel carrer amb un home.Fent memòria, recordo dos moments força intensos. Estàvem fent-nos un petó amb una exparella a la Plaça del Petó de Barcelona, però la poesia va durar poc. De cop i volta,. Es veu que els petons no són petons si són entre nosaltres. Vam córrer cap a Portal de l'Àngel, deixeu-me ser cursi, on la llum ens va salvar. Per sort, en algun moment van decidir parar això que ara anomenen cacera.El segon moment que recordo massa vivament va acabar amb una altra parella i jo corrents fugint d'una colla de joves que ens estaven tirant pedres, us parlo de fa uns cinc anys. Érem a Granollers.En una mateixa tarda vam viure tres episodis seguits d'homofòbia. Tot en menys de dues hores. Després d'allò, ell ja no volia donar-me la mà pel carrer. Aquell estiu vam anar a Roma, i davant d'una església li vaig menjar els morros insistentment, volia provocar la ira dels qui la protegien del pecat, ho vam aconseguir.Dilluns a la nit, des d'un cotxe ens van cridara mi i a un noi. Barcelona cada cop és més internacional. Ni 20 hores abans m'havien dit per primer cop això de "et rebentarem". El NitBus em va deixar a un quart d'hora de casa. Eren les tres de la matinada. Venia directe de l'aeroport, de passar uns dies a Berlín. L'inici de la síndrome postvacacional va ser contundent. Davant de La Salle, l'escola en la qual vaig viure els meus apreciats anys d'infantesa com a nen amb molta ploma i zero gràcia per jugar a futbol, una colla de nois i noies em van començar a seguir.Anava amb auriculars, per prevenció me'n vaig treure un i vaig afluixar la música. El que semblava un murmuri es va anar convertint en insults directes.Algunes frases, però, se'm van quedar clavades. Van començar a cridar en veu alta que m'agafarien:. El tema de rebentar-me "per maricón" el van utilitzar molts cops. Quan ja no sabien què dir van recórrer a aquell,. Ho van dir molts cops. No sé què els passa a la gent de merda amb el cul. Permeteu-me un consell, exploreu-lo.Mentrestant, jo només pensava a anar una mica ràpid però no massa, per no despertar-los les ganes de córrer.Tenia les claus a la motxilla i no m'atrevia a buscar-les allà al mig. Gràcies al WhatsApp, ens vam coordinar perquè m'obrís la porta. A ella no li he explicat tot el que em van dir, ara ho faré. Ella té por, no sé si fins i tot més que jo. Això m'ha recordat la història que m'ha explicat molts cops.Ella se'l va mirar fixament i l'home va retrocedir. Per sort, va poder entrar a temps. I jo també.PD: Les frases me les van dir en castellà, però les he escrit en català perquè ningú caigui en la temptació d'expressar idees identitàries o racistes per defensar el col·lectiu LGTBI. El senyor Novell parla català i va votar al referèndum de l'1-O, no ho oblidem».

