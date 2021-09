La presencialitat dona al Govern l'aval de famílies i mestres en l'arrencada del curs

Ràtios, reforços i concrecions

Unanimitat entre els sindicats i les famílies en la valoració "molt positiva" sobre l'aposta del Govern de Catalunya pel 100% de presencialitat en el curs escolar 2021-2022. Segons el departament d'Educació,a partir d'aquest dilluns 13 de setembre. La comunitat educativa expressa, a grans trets, conformitat amb el plantejament del pla d'actuació, però denuncia mancances en la concreció d'algunes mesures i reclama una major inversió en el sistema educatiu, en concret, del 6% del PIB, tal com indica la(LEC). L'objectiu és "revertir la crisi estructural" que arrossega el sistema educatiu perquè pugui entomar qualsevol mena de situació.La presencialitat "garanteix l'equitat educativa", defensa, portaveu sectorial d'educació de la. En general, la sensació és que el curs serà diferent de l'anterior per "les lliçons que han après les famílies, docents i Govern", segons indica en, president de la(FAPAES). Aquesta mateixa associació pretén que s'eviti l'ensenyament a distància, tal com va passar el curs passat a formació professional i Batxillerat per l'empitjorament de la pandèmia: "És una pèrdua de qualitat", indica Vila. Ara bé, aquest any arribem a setembre amb eli una incidència del virus a la baixa, un escenari que convida a un major optimisme pel que fa al desenvolupament del curs.De totes maneres, les dades constaten que l'any passat, malgrat tot, l'aposta per la presencialitat va ser encertada. Sí, les escoles són segures, i les xifres ho demostren:als centres escolars, eldels alumnes van assistir a les escoles i instituts presencialment, eldels grups bombolla van seguir amb normalitat l'activitat i elde docents i personal van treballar als centres educatius. Al llarg del curs, eldels centres es van mantenir oberts, nomésvan haver de tancar a causa de la Covid, principalment escoles bressol i rurals. I no es va tancar cap centre d'educació infantil, primària ni institut en tot el període.Malgrat tot, es manté la prudència. El conseller d'Educació,, avisa que les mesures establertes en elestaran sotmeses en constant revisió, i per tant, són susceptibles a canvis segons l'evolució de la pandèmia i la vacunació. Insisteix que, malgrat la baixa incidència de la Covid, els centres "seguiran tenint positius i s'hauran de confinar alumnes", els quals hauran de seguir les classes en un format híbrid. Aquest escenari preocupa al sindicat, la seva portaveu,, demana que es tingui "molt en compte" les condicions de l'alumnat vulnerable: "Hem d'assegurar que tingui la possibilitat d'estar vacunat i que disposi dels recursos per seguir les classes telemàtiques".En aquest sentit, el departament d'Educació ja ha desplegat un conjunt de mesures per dotar els alumnes i el professorat de les eines necessàries per a la implementació puntual de l'ensenyament telemàtic. Per una banda, la Generalitat ha anunciat la inversió de, que vol familiaritzar els professionals amb les classes a distància. També preveu desplegar elamb la incorporació de, que acompanyaran els centres educatius en la implementació de l'estratègia digital i laper a tots els alumnes de 5è i 6è de primària, i de 1r i 2n d'ESO.En aquest inici escolar, els sindicats també exigeixen a Educació la històrica demanda sobre laa les aules. Creuen que amb la situació actual d'emergència sanitària és quan s'hauria de destinar més recursos per "garantir la salut dels professors i l'alumnat" i "millorar la qualitat educativa". Per contra, Cambray ha considerat mantenir les mateixes ràtios perquè l'aforament als centres escolars ja no és un varem que vagi lligat a una major o menor seguretat de l'alumnat. Defensa que les mesures sanitàries vigents i els recursos destinats són suficients per assegurar el bon funcionament. De manera que a less'estableixen grups entre 21 i 30 alumnes, ade 30, i a, de 35.Educació manté elsque es van incorporar al sistema educatiu el curs passat. Enguany incrementa la plantilla ambi preveu pel 2022 la convocatòria d'nous professionals. En aquest sentit, el Govern vol posar mà a la demanda dels sindicats educatius de reduir l'del personal docent, que actualment es troba al. L'objectiu, segons Cambray, és arribar a menys d'unel 2024. Un augment "insuficient" per, secretària general de la federació d'educació de, qui determina segons un estudi propi que el departament d'Educació hauria de reforçar ambprofessionals el sistema per garantir la qualitat educativa, la qual "va en retrocés", segons Judith Ribera.Tot i l'aval inicial, el pla d'actuació no queda absent de les crítiques dels agents socials.assenyala que Educació denota "manca de coneixement de la realitat dels centres escolars". Denuncia que s'apliqui un mateix protocol per totes les escoles del país "quan hi ha realitats molt diferents", com els centres d', leso les. També critica "l'ambigüitat i la terminologia que s'utilitza en l'explicació i concreció de les mesures que porta a confusions i genera conflictes als centres". En aquest sentit, Teresa Esparbé lamenta que "en aquestes alçades" encara no s'hagi "aclarit" com funcionen elsperquè puguin cuidar i atendre els fills en cas que siguin positius, especialment en aquells grups que encara no es poden vacunar, com els menors de 12 anys.La comunitat educativa llança un crit d'alerta sobre ladesprés dels "sobreesforços" que han hagut de fer en els darrers dos cursos. Sobretot pel que fa a assegurar l'ensenyament a distància i el bon funcionament de les aules. Segons Ferran Vila, cal vetllar també per la, que ho van passar "extremadament malament" durant el tancament de les escoles i les extraescolars. En resposta a totes aquestes demandes, la Generalitat ha elaborat elque té l'objectiu de preservar el benestar emocional de l'alumnat i que preveu desplegar durant aquest curs escolar.Primerament, es passarà un qüestionari digital a tots els alumnes a partir deper fer una valoració general de com afecta la pandèmia en la seva salut mental. A banda, Educació preveu impulsar espais d'escolta i acompanyament als centres, proporcionar recursos per a l'orientació i formació en matèria de benestar emocional i salut mental al professorat, i reforçar els equips d'assessorament psicopedagògic amb. Tot això per confrontar l'amenaça que suposa l'augment de casos de conductes depressives, trastorns, addiccions i casos d'ansietat entre els més joves. De fet, els experts indiquen que elno natural a Catalunya.aprovat pelel passat 21 de juliol, estableix que als centres universitaris, les activitats acadèmiques teòriques presencials es podran fer amb un. El pla també estableix que si el context epidemiològic és favorable, les activitats docents, les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials. Queda en mans de l'autonomia de cada universitat, la concreció de les mesures previstes en el pla.

