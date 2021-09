El jove que va denunciar una agressió homòfoba a Madrid reconeix que les ferides van ser consentides

Elde 20 anys que havia denunciat una agressió homòfoba al barri dedeha canviat la seva versió per reconèixer a la policia que les, segons han confirmat fonts d'Interior a diversos mitjans espanyols.El ministeri d'agraeix la tasca de lai recorda que "aquesta declaració es produeix sense perjudici del desenvolupament de les investigacions i de procediment judicial", segons han apuntat les citades fonts.El noi havia explicat queal portal de l'edifici de casa seva. Segons la seva primera versió, els agressors li havien proferitEl jove va denunciar els fets dilluns, en una comissaria de policia, però ara ha modificat la versió i ha reconegut que tot plegat va ser consentit.Segons ha avançat La Sexta, el jove s'ha enfonsat davant la policia en un interrogatori aquesta tarda.. Les càmeres de seguretat del seu carrer i les del voltant no van enregistrar cap grup nombrós i ningú va avisar els serveis d'emergències. A més, cap sanitari del Summa ni protecció civil el va atendre.Comerciants i veïns de la zona també han explicat que no van sentir res i, llavors, els agents han analitzat el seu mòbil i les xarxes socials, on. Ara, aquest noi serà probablement acusat de denúncia falsa.

