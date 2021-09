Agüero al·lucina amb el caos de Barcelona: «És un merder»

Gràcies per donar veu a milers de catalans que ens hem vist obligats a aprendre a conduir pel putíssim infern. pic.twitter.com/183NOPphuI — Oriol Sales (@OriolSalesV) September 7, 2021

Elfa pocs mesos que viu ai encara s'està adaptant a la vida a la capital catalana. Un dels seus problemes, segons ell mateix ha explicat en un directe a Twitch, és entendreper carretera a la ciutat comtal. "És un quilombo -un merder en català", confessa el davanter del Barça sobre eldels carrers de Barcelona."Vas en cotxe i al costat tens un carril que hi posa, després un altre més petit pels que van eno en aquesta mena de", explica molt confús. A més, explica una anècdota en què un taxista el va esbroncar per no entendre el funcionament dels diversos carrils. Agüero també al·lucina amb els patinets:, critica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor