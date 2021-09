El Govern preveu enllestir a l'octubre la retirada de les cabines de peatge de la C-32 i la C-33

A finals del pròxim mes d'octubre ha de quedar enllestit eldels carrils centrals de les autopistes C-32 i C-33. Des delhan establert aquesta data una setmana després de l'inici dels treballs previs, el passat 1 de setembre.D'aquesta manera, es preveu que en els pròxims dies es desviï el trànsit cap als carrils laterals per poder fer entrar lanecessària per al desmuntatge del peatge. Entre dijous i dimarts de la pròxima setmana s'instal·laran elements de formigó per delimitar l'espai transitable i a partir de llavors s'iniciarà el desmuntatge físic de les cabines.El peatge de laté un total de 18 vies, mentre que els de laal Maresme, en sumen 70 més: 26 a Santa Susanna, 14 a Vilassar de Mar i 30 a Arenys de Mar. Els costos dels treballs de desmuntatge estan inclosos al contracte de manteniment de les autopistes, xifrat en. Un cop acabada aquesta primera fase, el trànsit tornarà als carrils centrals i s'iniciarà el desmuntatge de les cabines laterals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor