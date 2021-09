Incident químic en una empresa de Parets del Vallès

Elshan atès aquest dimecres al migdia unen una empresa de, a causa del contacte entre productes fertilitzants, que no ha afectat l'exterior de la instal·lació.El cos de bombers ha explicat que han activatper refredar els recipients dels productes químics, que s'han reescalfat però no han cremat. A l'incident químic també s'hi ha desplaçat laEls Bombers han rebut l'avís a les 12.32 hores i el(SEM) ha atès dues persones per irritació als ulls i una altra per inhalació, tots casos lleus, i els gasos no han afectat l'exterior ni suposenper a les poblacions veïnes, han remarcat els Bombers.

