Catalunya acumula quasi el 40% de delictes LGTBIfòbics de l'Estat

La primera causa de judicis per motius d'odi

Elsestan creixent de forma preocupant. Ocorre a tot l'Estat i fins i tot a bona part d'Europa, però especialment a Catalunya, segons coincideixen associacions i institucions. El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, ha admès aquest dimecres que grups de persones es troben per "caçar" homosexuals i, de fet,LGTBIfòbics que han tingut lloc a l'Estat els darrers cinc anys i de què han tingut coneixement els cossos policials.Així ho recullen els, segons els quals els cossos estatals, autonòmics i locals van tenir coneixement (per denúncia o per investigació pròpia) de 1.658 delictes, entre 2016 i 2020, dels quals 638 s'haurien produït a Catalunya, el 38,5% del total. Aquestes victimitzacions van tenir lloc en 1.315 incidents a tot l'Estat i en 406 a Catalunya, territori que n'acumula el 30,9% del total.Per tant, el percentatge de fets detectats en relació als delictes identificats cau a causa del fet que cada atac LGTBIfòbic sumaria de mitjana més vulneracions a Catalunya que la mitjana espanyola. Aquest 30,9%, en tot cas, quasi, del 16,4%, i supera de llarg els registres de qualsevol altre territori. Últimament s'han viscut diversos casos greus, com la pallissa a un home aa finals de juny, l' agressió a un jove a Sant Cugat , a principis de juliol, o la recent persecució amb amenaces al periodista i músic Pere Mercader , així com l'assassinat aa laEn el mateix període analitzat entre 2016 i 2020, aquestes agressions van comportar 231a Catalunya i 297 es van. Prop d'una quarta part dels atacs, per tant, haurien quedati, pel que fa al baix nombre de detencions, tant podria ser que els responsables se n'haguessin lliurat o que un mateix agressor hagués protagonitzat més d'un incident. Tant pel que fa a fets aclarits com detencions a Catalunya, aquestes representen quasi el 31% del total estatal.Aquestes dades, però, estan incompletes. La memòria del 2020 de la, publicada aquesta mateixa setmana, assenyala el fet que un "gran número de conductes d'odi, pel qual les xifres reflectides [...] són només un indicador del que s'esdevé a la realitat social". Constata, en tot cas, "un increment de les denúncies per fets comesos per motius de discriminació d'orientació sexual que s'atribueix, com a probable causa, al treball de les entitats que emparen aquests col·lectius i a una major confiança en la policia".L'augment de les denúncies podria deure's a una major consciència de la necessitat portar el cas a la justícia, segons la Fiscalia, per bé que alguns afectats també assenyalen que la confiança en el sistema policial segueix baix i per això encara no es denuncia, així com altres cops els agents. Els tribunals, a més, consideren finalment un percentatge molt baix d'agressions d'aquest tipus com a causades per prejudicis lgtbifòbics.Per tot això i per categoritzacions diverses, no són coincidents les estadístiques de les diferents fonts sobre delictes contra l'orientació sexual i la identitat de gènere. Entre 2015 i 2020, el nombre de víctimes de violència lgtbifòbica detectades pels, passant de 69 a 210. Les dades de l'són força coincidents, havent detectat increments notables d'incidents, però fins i tot amb dades actualitzades del 2021, aquests, havent superat ja els 189 registrats l'any passat. Els informes del Ministeri són els únics que no detecten l'ascens de la lgtbifòbia, malgrat nodrir-se de les dades de cossos com el dels Mossos.Segons la primera radiografia de la LGTBIfòbia a Catalunya, elaborada pel Govern i publicada el passat mes de juny, els delictes més comuns en aquest camp són contra l'exercici dels(81),lleus (54),lleus (46) i tracte degradant i/o vexatori (41). En un 79% dels casos,, per bé que en una quarta part dels casos es tracta de més de dues persones atacants. Igualment, les víctimes també acostumen a anar soles.La província on es produeixen més agressions és clarament la de Barcelona, com també destaca la Fiscalia de Catalunya, que subratlla que, per primer cop, els atacs LGTBIfòbics van suposar el 2020 la principal font de delictes d'odi i discriminació, amb 76 casos recollits en la seva memòria. En aquesta demarcació, els tribunals d'instrucció i província van iniciarper agressions per orientació sexual i de gènere, més que les incoades per xenofòbia (64), ideologia (47) i racisme (28).La mateixa Fiscalia de Barcelona, però, lamenta que "la majoria derecauen en els processos per delictes lleus a causa de la incompareixença del denunciant o la seva renúncia", en casos de LGTBIfòbia. Per evitar aquesta situació, planteja que, malgrat que no sigui preceptiva l'assistència del ministeri fiscal en aquests procediments, "en els mateixos en cas d'amenaces o coaccions lleus davant la vulnerabilitat de les víctimes".

