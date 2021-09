Aragonès demana la «màxima implicació» de Sánchez a la taula de diàleg

Els presidents de Catalunya i el País Valencià,, han reprès el contacte institucional aquest dimecres, després d'un parèntesi prolongat, de més de quatre anys. I el contacte entre els dos governs ha estat marcat pel, l'instrument per discutir una resolució del conflicte polític entre la Generalitat i l'Estat. Des de València, Aragonès ha demanat la "" de la Moncloa a la mesa de negociació. Un missatge per instara ser present a la reunió de finals de la setmana que ve a Barcelona.En el torn de preguntes davant de la premsa - després d'haver anunciat una "aliança" entre les dues Generalitats per captar fons europeus -, Aragonès ha volgut subratllar la "" de la represa de la taula de diàleg. "Comptem amb la màxima implicació institucional del govern d'Espanya", ha insistit el president català en diverses ocasions. Aragonès ha admès que el procés de negociació amb l'Estat estarà "".Sobre lesa la taula de diàleg, el president de la Generalitat ha demanat no erosionar l'instrument de negociació amb l'Estat: "Comptem amb la voluntat d'unitat en la part catalana". En les darreres hores, la president de l'ANC,, ha considerat "fracassada" la taula de diàleg abans que es reprengui i la consellera de Recerca i Universitat,, no ha garantit la presència dea la reunió de la setmana que ve a Barcelona. Ho ha dit en una entrevista a Els Matins de TV3. Junts vol saber abans si Sánchez hi serà present. De fet, a diferència d'ERC, la formació no ha decidit encara els seus representants en la sessió de treball amb el govern espanyol.En la compareixença a València al costat de puig, Aragonès ha esquivat cap referència explícita a, que aquesta setmana ha enviat una carta als inscrits del Consell per la República en què mostrava distància amb el diàleg amb la Moncloa . "No m'entraria al cap que ningú des de la part catalana volgués restar-li importància", ha afirmat el president de la Generalitat.

