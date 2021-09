Mor el ministre d'Emergències de Rússia en caure per un penya-segat a l'Àrtic

Accident mortal que colpeja les altes esferes de la política i de l'estat rus. El ministre d'Emergències del govern de, ha mort aquest dimecres en precipitar-se per un penya-segat a l'Àrtic. Zinichev, de 55 anys,, que s'havia desplaçat al continent glaçat amb el ministre rus per filmar unes maniobres d'entrenament militar. Melnik també ha perdut la vida en l'accident. L'agència de comunicació TASS ha confirmat la pèrdua del ministre."Yevgeny Zinichev ha mort tràgicament, en els exercicis interdepartamentals per protegir la zona àrtica d'emergències i intentant salvar la vida d'una persona", han escrit en un comunicat. Les maniobres formaven part de tot un seguit d'exercicis que realitzava el ministeri que dirigia Zinichev, amb la prova de diversos equips nous, a més de noves maniobres de rescat.El ministre rus visitava avui mateix una, preparada per actuar en el cas que es produís alguna emergència ambiental o catastròfica a la zona. Des del govern de Putin i del mateix ministeri han lamentat profundament la pèrdua de Zinichev però han volgut aplaudir el seu intent de salvar la vida de Melnik en l'accident.

