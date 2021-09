Nou rècord del preu de la llum: fins a 155 euros per MWh aquest dijous

El preu de la llum ha marcat un nou rècord i aquest dijous es pagarà aaquest dijous isegons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). D'aquesta manera, supera els 140,23 euros per MWh que es van pagar el 2 de setembre, fa just una setmana.La franja més cara serà de nou del vespre a deu de la nit, quan el preu per MWhi ja no baixarà dels 150 euros fins a la mitjanit, quan serà de 145,2 euros. Per contra, la franja més barata serà de cinc de la matinada a sis del matí, quan se situarà en els 120,92 euros per MWh.A partir de les vuit del matí, ja s'elevarà fins acostar-se as 150 euros i baixarà lleugerament a primera hora de la tarda, fins als 138 euros aproximadament.que la mitjana fixada per aquest dimecres, que és de 135,65 euros, és a dir, al voltant d'un 4,5% més.

