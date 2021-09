Un mosso, ferit per un tret en el desmantellament d'una plantació de marihuana al Segrià

Aquest és un dels sis paranys per disparar cartutxos que hem trobat avui en el desmantellament de cinc plantacions de marihuana al Segrià. En l'operatiu un company ha resultat ferit. Treballem per identificar els responsables dels fets https://t.co/EkwwkzwuuS pic.twitter.com/dmfcs1ISlb — Mossos (@mossos) September 8, 2021

Elshan desmantellat aquest dimecres cinc plantacions de marihuana ubicades a la partida de, dins del terme municipal d'. Durant l'operatiu un agent ha resultat ferit, ja que en el moment d'inspeccionar una tenda de campanya on presumptament pernoctaven els vigilants de les plantes i que en aquell moment era buida s'ha activat un parany preparat per disparar cartutxos.Un d'ells ha anat a parar, que ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova on continua ingressat. Tot seguit, s'han activat eamb cartutxos i un de mecànic amb punxes.