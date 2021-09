L'Esquerra Independentista es concentrarà contra la taula de diàleg

L'ha fet una crida aquest dimecres a la ciutadania aquan se celebri laentre el Govern i l'executiu espanyol. Durant l'acte de presentació dels actes polítics i la manifestació per la Diada, han apostat per exigir que s'implementi la "primera demanda" de la ciutadania: la independència.Han subratllat que el diàleg no és "realista" ni de "veritat" sinó que és unadel poder. "El diàleg hi ha de ser en qualsevol procés d'autodeterminació. El problema és que avui no estem en procés de negociació per haver-la exercit sinó que és un interès governamental per mantenir el poder", ha dit el portaveu del secretariat nacional de la CUP,Fernández ha lamentat que els partits polítics estiguin "enganyant" fomentant debats com el de qui ha de seure a la taula de diàleg. "Això acaba sent una excusa per no parlar de què ha d'abordar la taula", ha analitzat. "Sense conflicte al carrer no hi haurà negociació i sense negociació el diàleg és estèril i absurd", ha conclòs.L'Esquerra Independentista no ha concretat quines mobilitzacions preparen coincidint amb la taula de diàleg. Han indicat que estudien impulsar una"per fer de contrapès al relat de diàleg amb l'Estat" que s'haurà impulsat.

