Naturgy congela el preu de la llum i obre un conflicte comercial amb Iberdrola i Endesa

El president de la companyia,, ha anunciat la mesura aquest dimecres en el VI Fòrum d'Energia celebrat per elEconomista. L'objectiu de l'oferta és evitar que els usuaris paguin el creixement exponencial de la factura elèctrica registrat els darrers dies.El preu majorista correspon aproximadament al 30% de la factura final. La iniciativa va dirigida a tots els clients elèctrics dela companyia, tant del mercat regulat com del liberalitzat, però també als d'altres comercialitzadores que vulguin canviar. Això mateix suposarà una guerra comercial amb les altres empreses energètiques del sector, Iberdrola i Endesa. "La companyia ha aprovat aquesta mesura extraordinària tenint en compte la situació excepcional dels preus energètics", ha assegurat Reynés.El preu de la llum ha assolit quotes sense precedents aquest estiu.Aquesta setmana, el mercat ha registrat un lleuger descens, però continua en màxims per sobre els 130 euros. De fet, aquest dimecres el preu de la llum és de 135,65 euros el MWh.