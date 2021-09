Jofre Llombart publica un conte per fer adormir els infants

Durant el confinament, una nit la Martina em va dir que no volia anar a dormir perquè no estava cansada. Li vaig dir que ella potser no, però que si poguessin parlar, les seves parts del cos li dirien que sí, que n’estaven. 1/9 — Jofre Llombart Anton (@jofrellombart) September 4, 2021

El periodista i actual secretari de Difusió del Govern , publica aquest dimecres 8 de setembre un conte per ajudar a fer dormir els infants. A través de les xarxes socials, el santcugatenca partir d'una història inventada que relatava a la seva filla perquè li agafés el son.Tot va començar durant els mesos de confinament quan, una nit,perquè no estava cansada. La resposta del periodista va desencadenar-ho tot: "Potser tu no, però si poguessin parlar, les teves parts del cos et dirien que sí que ho estan". A partir d'aleshores,perquè el cos feia coses diferents.Més endavant, una amiga li va comentar que tenia problemes perquè els seus fills no volien anar a dormir perquè no estaven cansats.que va anar passant-se de família en família, fent-se viral. Un dia, el conte va arribar a les oïdes de l'editora Glòria Gasch i va proposar-li que publiqués aquestes historietes en un llibre.Així doncs, mesos després, avui surt publicatde Columna Edicions. El llibre compta amb un pròleg dels Catarres i amb la il·lustració de Míriam Bauer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor