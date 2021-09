Novell manté les atribucions de bisbe emèrit fins que no renunciï al sacerdoci

ha renunciat al bisbat de Solsona i als hàbits de capellà, però la seva marxa, almenys de moment i si no se li obre un procés d’excomunió o si ell mateix no decideix renunciar a les prerrogatives que ara manté com a bisbe emèrit.Amb la seva decisió després de saber-se que està enamorat d’una escriptora, Novell ha perdut la diòcesi que tenia fins ara, la de Solsona, però no el càrrec ja d’, una condició que li garanteix, fins que ell no renunciï, el sosteniment i també la possibilitat de feri fins i tot viure al palau episcopal sempre i quan ho permeti el titular de l’Arxidiòcesi de Tarragona, la seu metropolitana que regeix els bisbats catalans, i el bisbe de Solsona, ara en mans del titular de Vic Romà Casanova, que fa d’administrador apostòlic. En aquest sentit, es preveu que Novell faci oficial en els propers dies la seva renúncia als vots, que serà acceptada pel titular del bisbat vigatà.Novell, que ja està buscant feina en empreses de l’Urgell i el Pla d’Urgell , també podria fer ús dels atributs episcopals com l’anell, el bàcul i la mitra, així com assistir a les reunions de bisbes.Tot i aquestes possibilitats, sectors de l’església catalana consideren que Novell ha de fer un pas per acabar amb aquesta situació de provisionalitat, i l’insten a donar explicacions i a renunciar a les prerrogatives després que el seu. De moment, però, cap institució eclesiàstica ha anat més enllà públicament del “respecte” oficial cap a la figura de l’emèrit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor