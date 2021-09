Colau, a primera fila, amb Castells i Asens

Entre els assistents a la conferència d'Albiach hi havia, a primera fila, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aquesta setmana s'ha pronunciat en diverses ocasions sobre un eventual nou referèndum d'autodeterminació a Catalunya. En una entrevista aquest dimecres a TVE -dos dies després de la polèmica per les seves paraules a TV3-, la líder dels comuns ha argumentat que és "irreal" convocar una votació vinculant de forma "immediata", i ha demanat a les formacions independentistes que no "s'enganyi la gent" i es facin discursos que després "no es poden complir".



A la conferència, a banda del líder del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, i de Jordi Martí, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, hi han assistit representants del PSC (Alícia Romero) i ERC (Oriol Lladó), així com el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. No hi era cap representant de la CUP, tot i haver rebut invitació a l'acte. Els comuns no havien cursat cap missatge d'assistència a la cúpula de Junts.

Laes reactivarà a finals de la setmana que ve, després d'una Diada marcada -en la seva prèvia- per l'escepticisme en la via negociadora verbalitzat per una part de l'independentisme. És en aquest marc, el de la desconfiança en l'oferta de l'Estat per resoldre el conflicte polític, que els comuns pretenen enfortir. És la idea abonada per, presidenta del grup parlamentari d', en la conferència pronunciada aquest dimecres al Museu d'Història de Barcelona. Albiach ha demanat que de la mesa de negociació en surti una Catalunya en disposició de "". "Volem que Catalunya torni a ser uncom sempre ha estat", ha reblat.Amb el títol Catalunya, un futur per construir, la líder parlamentària dels comuns ha fixat un doble repte: el d'una societat que acabi amb les "desigualtats" i el de la resolució del conflicte pel sender de la relació fluïda entre administracions. Sobre aquest segon objectiu, Albiach ha demanat que el país aspiri a noves "", que passen per atendre una etapa de "debats i solucions". ", perquè per primera vegada tenim un govern a l'Estat que reconeix que existeix un", ha expressat. "L'esperança i la confiança són fràgils i no es poden tornar a trencar", ha afegit.I per on passen aquestes solucions? Per als comuns, els avenços arribaran en el camí cap a una, que per força conduirà a una nova "descentralització" de l'Estat, segons la seva tesi. Però més enllà dels horitzons polítics, la cap de files d'En Comú Podem al Parlament ha volgut aterrar en el terreny de les propostes. Per això, Albiach ha detallat, de la qual en depèn -al seu parer- el "futur de Catalunya" i també d'Espanya.Els comuns proposen una-acompanyada de canvis de fons al Poder Judicial-,, una millor de l'i el blindatge del marc competencial, i unque garanteixi la lleialtat institucional. Els acords assolits entre governs han de ser "refrendats" per la ciutadania de Catalunya a les urnes. Aquesta votació ja figurava en el pacte entre el PSOE i ERC que va servir per investir Pedro Sánchez.Albiach ha volgut insistir que els catalans es mereixen "", que els comuns desitgen que arribin a partir de la negociació amb l'Estat, i de la mà de l'aliança amb eli les, un eix mediterrani que veuen com a contrapès al model "centralitzador" i ultraliberal del Madrid d'. Però adverteixen que a Catalunya cal preservar els "consensos" i combatre els qui volen "fer descarrilar qualsevol acord polític" per la via del diàleg. No ha citat, però l'advertència anava dirigida al partit de. "", ha afirmat Albiach. "O guanyem com un sol poble o perdem des de l'individualisme que ens divideix", ha recalcat.La cap de files d'En Comú Podem no s'ha estalviat retrets als governs independentistes de la darrera dècada, de qui ha dit que han "" en lloc d'atendre realitats que condicionaven el model de país, com l'. Sobre el projecte de creixement de la infraestructura, ha recordat que la Generalitat s'hi juga "el model de país" i "el lloc que vol ocupar el món". "Aquest és un Govern que destina 1.700 milions d'euros a multiplicar les emissions", ha sentenciat, sense fer evident que els comuns participen de la decisió pel fet que formen coalició, via Podem, en l'executiu de l'Estat. Mentre Albiach pronunciava aquestes paraules, el govern espanyol anunciava que paralitzava l'ampliació del Prat , amb l'argument de la "falta de consens" amb la Generalitat per aturar el projecte.

