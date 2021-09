Catalunya i el País Valencià acorden una «aliança» per captar fons europeus

Diagnòstic "compartit" sobre l'infrafinançament

Sánchez i la taula de diàleg

Altres notícies que et poden interessar

Els presidents de Catalunya i el País Valencià,, han reprès el contacte institucional aquest dimecres, després d'un parèntesi prolongat, de més de quatre anys. En la cimera de València, Aragonès i Puig han posat el focus en la voluntat d'assolir. Puig volia una entesa amb Aragonès per captar conjuntament fons europeus, que la Generalitat també considera beneficiosa per atendre la recuperació sanitària, social i econòmica. Els dos presidents han anunciat un acord per crear una "aliança pràctica" que permeti assolir més recursos en el marc dels ajuts Next Generation. Ens els pròxims dies es gestarà un grup de treball entre els dos governs per posar fil a l'agulla al pacte.Puig i Aragonès, que han posat èmfasi en lade les dues Generalitats, han destacat la intenció de fer una "defensa conjunta" davant del govern espanyol per a la transferència dels recursos procedents de Brussel·les i també dels fons estatals per atendre els efectes de la. En aquest sentit, Aragonès ha sol·licitat que l'Estatper finançar els serveis públics de salut. Els dos presidents no han detallat quina quantitat dels fons Covid voldrien per a les administracions que piloten.En el marc de la represa del treball compartit entre administracions, Puig ha destacat la voluntat de gestar un "" entre el País Valencià i Catalunya. "Volem cooperar més", ha dit el president valencià. Aragonès ha reblat el missatge quan ha recordat que els dos governs tenen "" més enllà dels objectius polítics de fons. En aquest sentit, els dos dirigents han subratllat l'interès per avançar en el desplegament de l', així com en la "porositat" per compartir continguts en l'àmbit cultural i de la comunicació. També han estudiat la "reciprocitat" d'emissions d'À Punt i TV3 als dos territoris.En l'agenda compartida entre governs també hi figura eli les seves obres. La infraestructura ferroviària és essencial, entenen a València, per treballar amb més eficiència amb el mercat català mentre que Catalunya fa temps que reivindica el corredor per atendre les exigències exportadores.En la cimera d'aquest dimecres, el president valencià tenia l'objectiu d'aconseguir la complicitat d'Aragonès per avançar cap a una transformació del. No és una prioritat de la Generalitat -que té altres carpetes obertes amb l'Estat, com la taula de diàleg-, però Puig treballa per aconseguir que Catalunya se sumi alsi mostri suport a la. El president valencià compta amb l'ajuda del govern balear -liderat per- i té prevista una visita a Sevilla amb el president de la Junta d'Andalusia,, per afegir l'executiu andalús a la reivindicació.El president valencià ha exposat que no pretén un "front" pel finançament sinó que persegueix teixir "". "Nosaltres volem una reforma del finançament estructural", ha detallat Puig. Aragonès, però, s'ha limitat a expressar que hi ha un diagnòstic "compartit" sobre l'infrafinançament de les administracions autonòmiques, tot mostrant el seu escepticisme amb les intencions de l'Estat en aquesta carpeta. "Jo respecto el que la majoria de les Corts valencianes vulgui fixar com a horitzó polític. Catalunya inicia ara una", ha afegit, en relació a la taula de diàleg amb l'Estat, una "prioritat" per la Govern.En el torn de preguntes, Aragonès ha volgut subratllar la "" de la represa de la mesa de negociació. "Comptem amb la màxima implicació institucional del govern d'Espanya", ha dit el president català sobre la presència deen la reunió de la setmana que ve a Barcelona. Fins ara, la Moncloa no ha confirmat que el president espanyol hi participi.Sobre les crítiques de sectors de l'independentisme a la taula de diàleg, Aragonès ha demanat no erosionar l'instrument de negociació amb l'Estat: "". Ha esquivat, això sí, la referència explícita a, que aquesta setmana ha enviat una carta als inscrits del Consell per la República en què mostrava distància amb el diàleg amb la Moncloa. "No m'entraria al cap que ningú des de la part catalana volgués restar-li importància", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor