Colau considera irreal celebrar un referèndum de forma immediata: «No s'ha d'enganyar la gent»

Ada Colau: "Algún día se tendrá que poder votar. También es cierto que ahora no se dan las condiciones para un referéndum a corto plazo" https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHoradeLa1 pic.twitter.com/kRYr30k4Su — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 8, 2021

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, sobre la mesa de diálogo en Cataluña: "Creo que hay que ayudar a que esta mesa se reúna cuanto antes y empiece a trabajar" https://t.co/WzeT2sfCVC#LaHoradeLa1 pic.twitter.com/KWsSBVqTre — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 8, 2021

, considera "irreal" celebrar un referèndum de forma "immediata" amb les condicions polítiques i socials actuals. Ho ha dit en una entrevista ade Televisió Espanyola, on ha demanat que no "s'enganyi la gent" i que no es diguin coses que després "no es poden complir". Tot i això, ha admès que quan es va votar l'estatut i es va invalidar, es va cometre "una errada democràtica que s'haurà de reparar"."La gent està cansada, i que es faci mala política no ajuda a avançar", ha assegurat. Pel que fa a la taula de diàleg entre el govern espanyol i català, ha subratllat que és el moment "del diàleg" i que no s'ha d'entrar en polèmiques "innecessàries". "Se li ha de donar espai i confiança, però el més important és començar", ha insistit. Colau ja va insistir en aquest missatge sobre el referèndum en una entrevista a Els Matins el passat dilluns. La batllessa considerava que aquesta opció no és "realista" ara mateix i va avisar que, després de tot el que ha passat els últims anys, "la gent ja no està per tonteries". "En els últims anys hi ha hagut una situació duríssima, repressió i judicialització, però també autoengany i promeses incomplertes per part de l'independentisme. Hem d'aterrar, menys grandiloqüència i més treballar per trobar punts d'acord", va relatar.

