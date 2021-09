Interior confirma l'existència de grups que queden per «caçar» homosexuals

Peatges: "No és suportable"

El conseller d'Interior,, ha dit aquest dimecres que "hi ha indicis" de l'existència a Catalunya "grups de gent que queden per sortir a caçar" persones homosexuals. En una entrevista a RAC1 el conseller ha explicat que aquests grups, que no ha volgut qualificar d'organitzats, estan "instal·lats en l'odi i alimentats per una cultura de l'odi a la diferència". Segons ha informat La Vanguardia, aquest últim any han crescut a Espanya les agressions homòfobes en un 43%, cada vegada són més greus i estan protagonitzades per grups de gent.Elena ha atribuït la seva existència a "un cert component social d'una certa permissivitat, un cert aval en el menyspreu a la diferència, que ajuda i anima a determinats col·lectius a fer un pas més". Davant aquesta situació "" el conseller ha explicat que el cos és "implacable". El conseller ha dit que les persones homosexuals "no han de tenir por" perquè "la por és la victòria d'aquesta gent". Ha demanat que es comportin amb normalitat perquè "al final acabarem guanyant i tindran els Mossos al seu costat".Ha recordat que elsdisposen d'un grup de quinze persones especialitzades en delictes d'odi i en aquests moments s'està fent una formació especialitzada al conjunt dels agents sobre aquesta qüestió. "Ens hi hem posat molt seriosament", ha assegurat Elena, que ha dit que treballen per ser "implacables" com en el cas de l'agressió a la platja delde Barcelona.Aquest mateix matí, l'alcalde de Madrid,, ha avisat que no es pot fer electoralisme amb aquest tipus d'agressions homòfobes. Segons ell, l'esquerra utilitza aquest tipus d'agressions per "embrutar el nom de Madrid". Ho ha dit després d'una brutal pallissa de vuit encaputxats a un jove de 20 anys a la capital espanyola. El van assaltar al portal de casa seva, li van tallar el llavi i li van marcar la paraula "maricón" amb un ganivet al glutis.Elena també s'ha referit a les llargues cues a les, i ha lamentat que la concessionària es negués a obrir més de cinc vials per permetre agilitzar el pas dels vehicles. La previsió és que les obres està previst que comencin a final d'any i no acabin fins al primer trimestre de l'any vinent. Elena ha explicat que estan exigint que s'agilitzin els terminis i que de manera immediata es retiri almenys la meitat de la infraestructura. "Estem apretant, no és suportable aguantar aquest tipus de situacions", ha dit.Ha explicat que sense retirar ladels peatges els vehicles han de passar de 120 a 30 km per hora i es provoquen retencions. El conseller ha detallat que el cap de setmana van demanar en dues ocasions que obrissin més vials a la concessionària, que els va respondre que amb cinc vials era "suficient". També ha demanat a l'Estat que es treguin la resta de peatges com . "Em semblaria just i coherent que de la mateixa manera que s'han destinat 3.000 milions d'euros a treure les radials de Madrid, es col·labori amb 1.500 milions, la meitat, per treure els peatges de la C-32", ha conclòs.El conseller d'Interior no té previst anar a la manifestació convocada contra l'ampliació de l'. Elena considera que "el Govern sempre no només ha de donar imatge d’unitat, ha d’estar unit i ho està". Per altra banda, ha dit que si algun conseller va a la manifestació "no vol dir que el Govern estigui desunit". Ha resumit la posició unitària del Govern indicant que és "necessari donar més pes i capacitat a l'Aeroport del Prat, però no a costa de tirar ciment sobre un parc natural".

