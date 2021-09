Cues quilomètriques a l'AP-7, B-30 i C-58 per un camió en flames a Sant Cugat del Vallès

ℹ A l'AP-7 ara hi ha 18 km de cues entre Sant Cugat i Montmeló ➡ Tarragona



🔴 A la B-30 també hi ha 10 km de retencions en sentit sud



🔴 A la C-58 es mantenen 7 km a Ripollet ➡ nord i 5 km a Badia ➡ sud, per enllaçar amb l'AP-7 pic.twitter.com/8KpKQm9c1a — Trànsit (@transit) September 8, 2021

A les 5.43h hem acabat de retirar la càrrega del camió, que seguia cremant de forma incandescent i havíem d'anar descarregant i remullant sobre l'asfalt. #Bomberscat ens hem retirat a parc, però encara es segueix treballant en les tasques de retirada del vehicle pic.twitter.com/vwpHfajXhx — Bombers (@bomberscat) September 8, 2021

Retencions importants a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès -en direcció Tarragona- per culpa del camió incendiat aquest dimarts a la tarda, que ha estat retirat avui. La incidència ha provocat retencions importants des de primera hora del matí, que encara persisteixen. L'AP-7 ha patit un tall significatiu aquest dimecres al matí, però la carretera ja ha estat oberta.Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha uns 15 quilòmetres de retencions a l'altura de Sant Cugat i set més a la B-30. De retruc, la C-58 registra set quilòmetres de cues a Ripollet en sentit nord i cinc més a Badia del Vallès en sentit sud, per enllaçar amb l'AP-7.

